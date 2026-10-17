Священник объяснил, как правильно молиться за пропавших, как Усольцевы

Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка священник Максим Портнов рассказал в беседе с «АиФ», как молиться за человека, если неизвестно, жив он или умер.

В контексте ситуации с семьей Усольцевых, исчезнувшей в красноярской тайге более чем год назад, он пояснил, что родственники могут молиться за них и как за живых, и как за умерших — в любом случае молитва остается действенной.

«Бог знает, о ком идет речь. Мы же пишем записку с именем. Например, о Николае, Ольге, Татьяне и так далее. Бог знает, о каком именно Николае идет речь. Соответственно, знает и жив ли Николай или погиб. Наша молитва — это проявление нашей любви по отношению к этому человеку», — отметил Портнов.

Он уточнил, что даже если мы молимся за человека, как если бы он был жив, а на самом деле умер, Бог все равно примет эту молитву и окажет содействие. Если же мы молимся о упокоении души, а человек жив, это не причинит ему никакого вреда.

Отец Максим также подчеркнул, что после исчезновения человека его духовная судьба развивается аналогично судьбе тех, кто умер при известных обстоятельствах. По церковным канонам, нет разницы между очевидной гибелью и таинственным исчезновением. Это значит, что даже если тело не найдено, духовное состояние его души определяется так же, как у всех умерших. Молитвенная память и поминальные службы сохраняют силу независимо от того, что случилось с человеком.

В конце сентября исполнился год, как семья покинула турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин для короткой прогулки. Вскоре после этого туристы пропали без вести и перестали выходить на связь. Криминалисты и кинологи ранее пришли к выводу, что версия с нападением диких зверей на Усольцевых маловероятна: при таком сценарии на местности неизбежно остались бы специфические следы. В ходе поисковой операции их найти не удалось.

Криминальная составляющая также не нашла подтверждений: не было ни подозрительных переводов средств, ни покупки билетов, ни признаков подготовки к бегству, что полностью опровергает теории о «намеренном исчезновении», обсуждаемую в СМИ. Официальной версией остается несчастный случай.