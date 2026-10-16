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Новости России

В ОП рассказали, чем отцовский капитал будет отличаться от материнского

Никита Рязанцев
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Отцовский капитал, который могут ввести в России, будет отличаться от материнского целями, на которые его можно потратить, пишет «База».

С соответствующей инициативой ранее выступили представители Общественной палаты.

«По задумке, деньги можно будет направить не только на погашение ипотеки, но и на покупку автомобиля», — говорится в публикации.

В ОП считают, что многодетным отцам следует предоставить не менее двух миллионов рублей. На первом этапе выплату хотят ввести для семей, в которых воспитывают пятерых и более детей, рожденных в одном браке.

Как считают авторы инициативы, в перспективе право на поддержку могут получить семьи с тремя и более детьми.

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