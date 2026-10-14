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Новости России

Над водителем самосвала, раздавившего мать с ребенком, устроили самосуд

Никита Рязанцев
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Водитель самосвала Scania, который опрокинулся на легковой автомобиль в Домодедово, пожаловался, что его избили после аварии, пишет «МК».

Трагедия произошла во вторник на Речной улице. По предварительной версии, грузовик   опрокинулся на Geely. Машину буквально расплющило под весом самосвала, а 33-летняя женщина и ее 6-летний сын погибли на месте.

Как выяснили журналисты, после ДТП водитель смог недолго поговорить с родственниками. Он сказал, что сам в шоке и не понимает, что произошло. Предположительно, он не учел необходимую дистанцию.

«Также он пожаловался, что некий мужчина напал на него с кулаками, сломал нос и кинул в его адрес угрозы», — говорится в публикации

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Также мужчина пояснил, что работает по вахтовому графику. В понедельник вечером он получил задание отправиться в Тулу, загрузить щебень в машину и доставить его в Москву. К трем часам ночи вторника он завершил погрузку, после чего лег спать. В семь утра он уже был в пути в столицу.

В родном Брянске у него есть супруга и трое детей.

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