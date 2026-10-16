В Ростовской области за ночь уничтожили около 50 БПЛА и ракету

Около 50 беспилотников и одну ракету уничтожили и подавили во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 16 октября. Под удар попали Батайск и девять районов региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Атаке подверглись Аксайский, Багаевский, Боковский, Верхнедонский, Кашарский, Куйбышевский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы.

По уточнённым данным, один мужчина получил ранения. Сейчас он находится в больнице, врачи оказывают ему необходимую помощь.

В Аксайском районе пожар после атаки уже ликвидировали. В Куйбышевском районе повреждено остекление двух частных домов. Пострадавших там нет.

Юрий Слюсарь уточнил, что информация о последствиях воздушной атаки продолжает поступать и может измениться.