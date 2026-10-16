У украинской ПВО серьёзные проблемы из-за новых характеристик «Герани»

Российские беспилотники «Герань-5» во время ударов по западным областям Украины могли развивать скорость 700–800 км/ч. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее максимальную скорость аппаратов этого типа оценивали примерно в 600 км/ч.

Если эти данные подтвердятся, речь может идти о заметном изменении характеристик беспилотника. При скорости около 800 км/ч «Герань-5» приближается к некоторым дозвуковым крылатым ракетам воздушного базирования. При этом беспилотники сохраняют преимущества: они гораздо дешевле, есть возможность массовых ударов.

Высокая скорость сокращает время, которое остаётся у противовоздушной обороны после обнаружения цели. Расчётам нужно быстрее передать информацию, подготовить средства поражения и провести перехват. Особенно сложно в таких условиях мобильным огневым группам, которые используют для борьбы с беспилотниками.

Российское семейство ударных беспилотников последовательно меняется. Модификации могут отличаться дальностью полёта, скоростью, высотными режимами, навигацией и устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

Поэтому зафиксированные, по словам Лебедева, 700–800 км/ч могут свидетельствовать об очередной модернизации «Герани-5». Другой вариант заключается в появлении новой модификации, которую пока относят к уже известному типу аппаратов.