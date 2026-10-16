Это вызов: полковник назвал главную цель атаки ВСУ на Рязань

Атака украинских сил на Рязанский нефтеперерабатывающий завод в ночь на 15 октября 2026 года могла стать демонстративным шагом Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа. Такую оценку в комментарии aif.ru дал отставной полковник, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Чем атаковали Рязанский НПЗ

По данным Минобороны России, украинские силы применили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 беспилотников самолётного типа. Российские средства ПВО уничтожили все воздушные цели.

При падении обломков беспилотника на территории предприятия возник пожар. По предварительной информации, серьёзного ущерба инфраструктуре завода удалось избежать.

Матвийчук обратил внимание на особенности применения ракет «Фламинго». По его словам, для полёта им необходима спутниковая поддержка Starlink, что указывает на использование западной инфраструктуры. Ракеты двигались на малой высоте, огибая рельеф местности. Тем не менее российская ПВО смогла перехватить цели.

Военный эксперт считает, что удар по Рязанскому НПЗ нужно рассматривать с учётом отношений Киева и Вашингтона. Дональд Трамп ранее потребовал от украинского руководства прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после договорённостей с Москвой по поставкам дизельного топлива.

Зеленский, по оценке Матвийчука, проигнорировал требование американского президента.

«Зеленский пошёл в разнос, становится практически неуправляемым», — заявил эксперт.

Что известно о позиции Трампа

10 октября Axios сообщил, что Трамп договорился с Россией по вопросу поставок дизельного топлива после того, как Киев проигнорировал около шести запросов прекратить удары по российским НПЗ.

11 октября американский президент публично высказался за смену украинского лидера и проведение выборов на Украине. По данным немецкого издания Bild, жёсткая позиция Вашингтона вызвала растерянность в окружении Зеленского.

Матвийчук рассматривает атаку на Рязанский НПЗ как сигнал, который Киев направил американской администрации.