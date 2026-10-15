Владимир Путин на борту ракетного крейсера «Варяг». Фото: www.kremlin.ru
Политика

Киев не подумал, Путин рассказал о последствиях

Алексей Самохин
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Президент России Владимир Путин заявил, что Киеву следовало учитывать последствия ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, Россия отвечает на атаки, в том числе поражая энергетические объекты и центры обработки данных (ЦОД). Об этом глава государства сообщил на форуме-съезде общественной организации «Деловая Россия».

«Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары, сейчас там кое-куда попали. Ничего такого существенного, но тем не менее продолжают. <…> Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас, и по энергетике тоже там уже пищат, и по военным объектам в том числе, по ЦОДам и так далее», — сказал Путин.

Президент напомнил об атаках ВСУ на склады маркетплейсов. Он предупредил, что Москва продолжит реагировать на удары по российским объектам, включая энергетическую и логистическую инфраструктуру.

«Они начали, не надо было начинать. <…> Мы считали, что до этого они не додумаются, они додумались. Мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», — отметил глава государства.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что тот проигнорировал просьбы Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ. По словам американского лидера, Украина уже давно могла заключить мир с Москвой, но вместо этого создала проблемы для всего мира.

Трамп предложил провести на Украине выборы, чтобы граждане страны могли выбрать лидера, готового к договорённостям.

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