В Волжском похоронили как неопознанную девушку, замороженную в холодильнике

В Волжском похоронили как неопознанную 21-летнюю Алексу Чередникову, тело которой нашли замороженным в холодильнике, пишет V1.RU.

Как выяснили журналисты, никто из близких и родных девушки так и не объявился, пока она лежала в морге. Проститься с Алексой пришли всего несколько знакомых. На ее могиле нет креста, венков и цветов.

«Есть лишь табличка с датой захоронения и надписью «неизвестная женщина», — указано в статье.

Тело Чередниковой обнаружили 24 сентября в холодильнике в бывшем общежитии на улице Кирова, но похоронить ее удалось только 15 октября.

За неделю до этого на том же кладбище прошли похороны Александра Чередникова, отца девушки. Он был военнослужащим и незадолго до смерти подписал контракт с Минобороны, чтобы отправиться в зону СВО. Однако уже через несколько дней после жуткой находки он сам умер в госпитале на фоне тяжелых заболеваний.

Часть друзей девушки сомневается в том, что отец мог пойти на убийство дочери. Они предполагают, что Алекса могла забраться в холодильник из-за нестабильного психического состояния.

Эксперты назначили проведение ДНК-экспертизы, для которой потребуется эксгумация тела матери девушки. Только после получения результатов на могиле Чередниковой установят крест с табличкой, на которой будут указаны ее имя, фамилия, дата рождения и дата смерти.