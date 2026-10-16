Украинские военные могли запустить дроны, пытавшиеся атаковать Ленинградскую область, из Эстонии, предположил в беседе с «АиФ» подполковник запаса Олег Иванников.

ВСУ устроили налет БПЛА на регион в ночь на 16 октября. По информации местных властей, силы ПВО сбили четыре дрона. О повреждениях на земле не сообщалось.

«Киевские националисты вступили в преступный сговор с эстонскими националистами и используют территорию Эстонии для атак на Ленинградскую область. Это уже подтвержденный факт объективным контролем российских РЛС дальнего обнаружения», — подчеркнул Иванников.

По его мнению, Таллин уже давно пытается спровоцировать конфликт международного уровня с Москвой. Эксперт считает, что действия страны предусмотрены планом НАТО по нагнетанию обстановки.

«Они прощупывают ПВО Ленинградского военного округа, пытаются найти маршруты обхода военной техники, уничтожающей беспилотные летательные аппараты», — сказал Иванников.

Собеседник издания допустил, комплексная работа идет под патронажем специальной авиационной службы Великобритании (SAS).