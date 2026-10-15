Рэпера Navai поместили в СИЗО, известном пытками к заключённым, в Казахстане

Певец Navai, настоящее имя которого Наваи Бакиров, был помещен в следственный изолятор № 13 в казахстанском городе Тараз. Об этом сообщает канал Mash. Музыканту инкриминируют попытку контрабанды наркотических средств.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало изъятие у артиста 2,5 грамма марихуаны. По имеющимся данным, в настоящее время Бакиров содержится в камере одиночного заключения.

Стоит отметить, что СИЗО № 13 имеет крайне неоднозначную репутацию в регионе. В 2022 году учреждение получило широкую огласку на всю страну из-за масштабного скандала, связанного с жестоким обращением и применением пыток по отношению к заключенным.

Адвокат рэпера выразила надежду, что все процессуальные вопросы удастся урегулировать и завершить рассмотрение дела в течение трех недель.