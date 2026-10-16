Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте
Общество

В Рязанской области открылся селекционно-семеноводческий центр

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков и министр сельского хозяйства России Оксана Лут приняли участие в открытии селекционно-семеноводческого центра компании «Русская Аграрная Группа» в Кораблинском округе. Цель проекта — снизить зависимость отечественного агропромышленного комплекса от зарубежных поставок.

Центр обладает высокой производственной мощностью и способен ежегодно выпускать до 43 тысяч тонн семян. В его ассортименте — пшеница, ячмень, горох и соя, которые будут поставляться как в хозяйства Рязанской области, так и в соседние регионы. Павел Малков подчеркнул, что качество посевного материала напрямую влияет на объем урожая, поэтому развитие собственной селекционной базы имеет стратегическое значение.

Во время визита гости также посетили Кораблинскую школу № 2. Здесь в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» при поддержке Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева и компании «Русская Аграрная Группа» открыт современный агротехнологический класс.

На сегодняшний день в Рязанской области функционируют 33 таких класса в 12 школах. Кабинет оснащен лабораторией растениеводства, цифровым микроскопом и симулятором трактора, что позволяет школьникам на практике знакомиться с профессией агрария..

Павел Малков поблагодарил Министерство сельского хозяйства РФ за поддержку и компанию «Русская Аграрная Группа» за значительные инвестиции в науку, технологии и развитие человеческого капитала в сельской местности.

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