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Погода

В Рязанской области с 19 октября ожидается резкое похолодание

Анастасия Мериакри
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Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Сергей Тобратов представил прогноз погоды для Рязанской области до 28 октября. По словам специалиста, бабье лето в регионе завершится резким температурным падением, а затем сменится умеренным потеплением, комфортным для уборки корнеплодов.

Как отмечает эксперт, земная атмосфера еще не перешла на зимний режим циркуляции и находится в состоянии выбора. Однако продолжающееся явление Эль-Ниньо создает повышенное напряжение атмосферных процессов. Это проявляется в аномальной подвижности антициклонов: они не задерживаются на одном месте, а постоянно перетекают друг в друга, соединяются гребнями и вновь разъединяются. Именно поэтому долгосрочные прогнозы сложны, а бабье лето в этом году имеет прерывистый, ступенчатый характер.

На текущей неделе погоду в регионе диктовал обширный антициклон с центром над Северным Казахстаном. Его теплый южный борт обеспечил в начале недели температурную аномалию до +8 градусов выше нормы, подарив малооблачные и сухие дни. Однако смещение этого центра на восток открыло дорогу черноморским циклонам. Один из них, пришедший 14 октября, принес похолодание до +12 градусов, туманы и небольшие дожди, хотя основная влага выпала западнее, в Тульской и Московской областях.

Битва циклонов и возвращение тепла к выходным

Вечером 15 октября ожидалась попытка прорыва еще одного черноморского циклона, центр которого был нацелен прямо на Рязань. Однако ему помешала активно развивающаяся ось высокого давления между балканским и северо-казахстанским антициклонами. Тенденция роста давления оказалась сильнее, и циклон был вынужден отклониться к западу, в итоге прекратив существование между устьем Дуная и Прикарпатьем.

Это метеорологическое противостояние сыграло на руку рязанцам. Изначально прогнозировалось, что ось высокого давления пройдет южнее (по линии Минск – Воронеж – Саратов), что принесло бы прохладный северо-западный ветер из Прибалтики и ночные заморозки. Но активность циклона в Причерноморье оттолкнула эту ось на север (по дуге Минск – Ярославль – Кострома – Казань). Для Рязанской области это означает возврат юго-восточных ветров и настоящее бабье лето.

С пятницы по воскресенье (с 16 по 18 октября) в регионе установится переменная облачность без осадков. Дневные температуры составят комфортные +17…+20 градусов, ночные +8…+10 градусов при повышенном атмосферном давлении 753–754 мм рт. ст. Эти дни станут достойным завершением периода активной вегетации, когда среднесуточные температуры превышают +10 градусов.

Резкий перелом погоды в середине следующей недели

Настоящая золотая осень ожидается утром в воскресенье, 18 октября. День будет удивительно спокойным, теплым и штилевым. Однако отсутствие ветра станет предвестником глобальной смены атмосферных фронтов. Направление воздушных потоков изменится на противоположное: с юго-восточного (из Средней Азии) на северо-восточный (со стороны Карского моря).

К вечеру воскресенья подойдет фронтальная зона, разделяющая два принципиально разных по температуре антициклона, что принесет облачность и локальные осадки. А уже с утра понедельника, 19 октября, власть перехватит обширный холодный антициклон с центром над Прибалтикой.

Изменения будут стремительными и сопровождаться сильным холодным северо-восточным ветром, который сорвет листву даже с самых стойких дубов и берез. Атмосферное давление резко подскочит до 763 мм рт. ст. Облака рассеются, но температура упадет до +8 градусов днем и до -2 градусов ночью. Такая морозная и ветреная погода сохранится в понедельник и вторник, 19 и 20 октября.

Потепление к концу месяца для уборки урожая

К середине следующей недели холодный антициклон начнет эволюционировать: он сместится на восток, увеличится в размерах и постепенно прогреется. В конечном итоге он остановится в районе Южного Урала и Северного Казахстана. Оттуда на Рязанскую область вновь начнет воздействовать его западная теплая периферия с южным ветром из Прикаспия.

К концу периода (27–28 октября) синоптики ожидают возвращение достаточно теплых дней с температурами +14…+16 градусов после полудня и +4…+7 градусов перед рассветом. Хотя этого тепла уже недостаточно для активной вегетации теплолюбивых культур вроде томатов, его вполне хватит для развития корневых систем и созревания холодостойких овощей, таких как капуста и морковь.

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