Владимир Путин, фото: www.kremlin.ru
Политика

Путин поручил продолжить массированные удары по объектам ВПК и логистике Украины

Анастасия Мериакри
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости продолжения нанесения массированных групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей его функционирование. Об этом глава государства сообщил в ходе рабочего совещания в пункте управления Объединенной группировки войск специальной военной операции, передает ТАСС.

Комментируя текущую ситуацию, президент обратил внимание на совместное заявление ряда лидеров Европейского союза от 7 июня 2026 года, где они приветствовали так называемое «новаторское» применение киевским режимом беспилотных технологий.

«Значит ли это, что они имеют в виду и удары по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, по транспорту с гражданскими лицами и детьми, по студенческим общежитиям? Значит ли это все — их поощрение к ударам подобного рода?» — задался вопросом Владимир Путин.

Констатируя, что озвученные идеи не просто витают в воздухе, а реализуются на практике, глава государства указал на необходимость адекватного и соразмерного ответа со стороны России.

«Поскольку эти идеи витают, они осуществляются, мы соответствующим образом должны на это отвечать. Прошу представить соответствующие предложения», — указал президент. 

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