Рязанских студентов приглашают стать волонтёрами на международном проекте

Рязанский госуниверситет имени С.А. Есенина приглашает студентов стать добровольцами для участия в масштабном международном событии. С 27 по 29 октября в Рязани пройдёт форум «Молодёжь против фашизма», который поддержан грантом Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Ожидается, что на форум приедут более 300 участников из более чем 10 стран. Программа включает образовательные, проектные и культурные активности, а также экскурсии по основным достопримечательностям Рязанской области. Основная цель форума — совместная разработка проектов российскими и зарубежными студентами, направленных на борьбу с дезинформацией и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Для успешного проведения форума университету требуются активные и ответственные волонтёры. Среди них:

волонтëры навигации по университету и городу;

волонтёры технического сопровождения мероприятия;

волонтёры-переводчики.

Для участия необходимо заполнить форму: https://forms.yandex.ru/u/6acf872a1f1eb5d824000311/

Возрастное ограничение 12+.

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