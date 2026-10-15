Павел Малков: Рязанская область стала вторым регионом в стране, где открылась Школа адаптивного спорта

В Рязани открылась Школа адаптивного спорта для ветеранов СВО. Проект, созданный на базе Академии единоборств, стал важным элементом инфраструктуры поддержки бойцов, возвращающихся с фронта. Губернатор Павел Малков лично принял участие в церемонии открытия и отметил, что регион продолжает активно развивать направления для реабилитации защитников Отечества.

Проект «Школа адаптивного спорта» реализован в регионе по инициативе участников СВО, кавалеров Ордена Мужества — финалиста Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей», менеджера государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Камиля Ижболдина и директора АНО «Школа адаптивного спорта», президента Федерации нард Псковской области Дмитрия Ющенко. Реализация проекта стала возможной благодаря активной поддержке Правительства Рязанской области, лично губернатора Павла Малкова и депутата Государственной Думы РФ Лианы Пепеляевой.

Главная цель Школы адаптивного спорта — помочь участникам боевых действий и людям с инвалидностью найти себя, восстановить физические и психологические силы. Однако деятельность учреждения выходит далеко за рамки обычных тренировок.

Воспитанники школы проводят для детей уроки мужества, регулярно выезжают в военные госпитали, чтобы поддержать тех, кто только начинает путь реабилитации. Участники проекта сопровождают друг друга на протяжении всего восстановительного процесса и вместе выступают на командных соревнованиях, формируя крепкое сообщество людей, прошедших через серьезные испытания.

Торжественная церемония собрала широкий круг представителей власти, спорта и общественных организаций. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Артем Бранов, депутат Госдумы РФ от Рязанской области Лиана Пепеляева, министр физической культуры и спорта региона Владимир Антманис, старший вице-президент — руководитель блока «Правовые вопросы, комплаенс и взаимодействие с госорганами» ПАО «Сбербанк» Игорь Кондрашов, президент Федерации армрестлинга РФ Александр Филимонов, ветераны специальной военной операции, а также представители общественных и спортивных объединений Рязанской и Псковской областей.

Павел Малков подчеркнул, что открытие школы стало логичным продолжением системной работы по развитию инфраструктуры для ветеранов СВО в регионе. Совсем недавно в Рязани начала работать Школа адаптивного картинга, а теперь к ней присоединилось еще одно направление. Все это, по словам главы региона, отлично дополняет возможности реабилитационного центра «Сосновый бор».

«Рязанская область стала вторым регионом страны, где открылась Школа адаптивного спорта. В дальнейшем проект будет развиваться и в других регионах. Главная задача школы – помочь бойцам пройти реабилитацию, восстановить двигательные навыки и укрепить здоровье. Адаптивный спорт ускоряет реабилитацию и делает ее эффективнее. Здесь есть хорошее оборудование и специальные тренажеры. Занятия будут проходить под руководством опытных тренеров и специалистов центра «Сосновый бор». Будем создавать в регионе еще больше возможностей для занятий адаптивным спортом», — отметил Павел Малков.

Губернатор выразил благодарность за поддержку создания школы ПАО «Сбербанк» и благотворительному фонду «Посылка из дома», а также отдельно поблагодарил за саму инициативу ветеранов СВО — руководителя проекта Камиля Ижболдина и директора АНО «Школа адаптивного спорта» Дмитрия Ющенко.

Камил Ижболдин, выступая на церемонии, сделал акцент на уникальной роли ветеранов как наставников для подрастающего поколения.

«Люди, прошедшие через испытания, обладают уникальной способностью передавать не просто знания, а жизненную стойкость и веру в страну. Школа адаптивного спорта становится той площадкой, где этот потенциал развивается еще больше, ведь занятия в школе помогают участникам не только восстановить физическую форму, но и социализироваться, реализоваться в спорте и в обществе. Убежден: именно такие инициативные сообщества, где ветераны становятся наставниками, а люди с инвалидностью – примером силы духа, формируют будущее России. И наш опыт в ВЭБ.РФ, поддержка Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и отклик региона показывают, что государство и бизнес готовы вкладываться в эти проекты», — подчеркнул Камил Ижболдин.

В рамках торжественного мероприятия было подписано несколько трехсторонних соглашений о сотрудничестве. Первый документ заключен между Правительством Рязанской области, благотворительным фондом «Посылка из дома» и АНО «Школа адаптивного спорта». Второй — между министерством физической культуры и спорта региона, Федерацией армрестлинга РФ и АНО «Школа адаптивного спорта». Оба соглашения направлены на укрепление взаимодействия сторон и дальнейшее развитие проекта.

Кроме того, в рамках открытия прошла экспертная сессия «Сила примера: наставничество ветеранов боевых действий и воспитание молодежи», где участники обсудили роль фронтовиков в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Организаторы подготовили для гостей и участников насыщенную программу. На территории мероприятия работали площадки от Ассоциации ветеранов СВО Рязанской области, филиала фонда «Защитники Отечества», центра патриотического воспитания «Гранит», благотворительного фонда «Форпост», Добро.Центра, центра «Сосновый бор», а также спортивных федераций и компаний-разработчиков современных средств протезирования.

Особый интерес вызвала презентация регионального отделения ДОСААФ России: организация представила адаптированный автомобиль, оснащенный ручным управлением, на котором осуществляется обучение вождению ветеранов СВО с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Народный фронт совместно с партнерами передал Школе адаптивного спорта мешок-силомер для адаптивного бокса и восстановления участников спецоперации. Для всех желающих были организованы спортивные мастер-классы.