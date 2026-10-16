В Воскресенском сквере Рязани высадили более 800 растений

В рамках месячника по благоустройству в Воскресенском сквере Рязани провели работы по озеленению. На территории сквера появилось свыше 800 новых зеленых насаждений. Здесь появились дёрен, рябина, спирея, пузыреплодник и сирень, а также другие породы, которые в ближайшие годы сформируют полноценный зеленый массив.

Работы в Воскресенском сквере — лишь часть большой программы. В общей сложности за период проведения месячника по благоустройству в городе планируется высадить около 500 деревьев лиственных пород и порядка 700 хвойных растений. Особый акцент делается на кустарниках: их количество должно составить почти 15 тысяч единиц. По информации организаторов, показатели ежедневно увеличиваются по мере продвижения работ на новых площадках.

В следующую пятницу запланированы масштабные работы на Лыбедском бульваре, где также появятся новые деревья и кустарники.

Организаторы напоминают, что стать участником акции может любой желающий. Для подачи заявки на участие в мероприятиях по озеленению действует специальный чат-бот.