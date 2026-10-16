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Культура и события

Фестиваль на ВДНХ, КВН и театральные премьеры. Куда сходить в Рязани 17 и 18 октября

Дарья Петухова
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Долгожданные выходные уже близко, а значит, пора строить планы. В Рязани устроят фестиваль с музыкой и танцами, на сцену выйдут команды КВН, а театры подготовили спектакли для детей и взрослых. Можно послушать Баха, увидеть знакомого Чиполлино в сопровождении симфонического оркестра или сходить на концерт ко Дню отца. Собрали для вас афишу на 17 и 18 октября.

17 октября, суббота

Рязанская ВДНХ

Фестиваль «Осень по календарю» (0+) – с 12:00 до 20:00. Фестиваль закроет сезон на Рязанской ВДНХ. Гостей ждут танцы, мастер-классы, соревнования по корнхолу и детская анимация. На сцене выступят группы «Стрио», «Таймерс» и «Бюро», а между концертами будет работать музыкальное радио с ведущим Николаем Фроловым и диджеем 107.

Рязанская филармония

Литературно-музыкальная композиция «Чиполлино» (6+) – 14:00. Знакомую сказку Джанни Родари представят Рязанский губернаторский симфонический.

Концерт «Бах и французская музыка» (6+) – 17:00. Клавесинистка и профессор Московской консерватории Ольга Мартынова исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха и французских композиторов Луи Куперена и Жан-Анри Д’Англебера.

Театр драмы

Спектакль «Волшебные сны Кузьмы» (6+) – 14:00. История Кузьмы, чья спокойная жизнь меняется после встречи с волшебным старичком Охом.

Спектакль «Севильский цирюльник» (16+) – 18:00. Комедия о любви, интригах, переодеваниях и проделках находчивого Фигаро.

Театр кукол

Спектакль «ТриО поросят» (0+) – 11:00. Знакомую сказку о трёх поросятах перенесли в музыкальную школу. Здесь герои исполняют классику и современную музыку и пытаются справиться с новым Серым Волком.

ТЮЗ

Спектакль «Пугачёв» (16+) – 18:00. Постановка по мотивам произведения Сергея Есенина.

18 октября, воскресенье

Дворец молодёжи

Полуфиналы Рязанской лиги КВН (12+) – 18:00. За выход в финал чемпионата поборются девять команд из Воронежа, Тулы, Котовска и Херсонской области. На сцену выйдут в том числе рязанские команды «Сергевны», «ЧСВ», «Собаки Павлова» и «От души».

Театр драмы

Спектакль «История кота-убийцы» (6+) – 12:00. Ироничные и тёплые истории кота Таффи о людях, их привычках и семейных отношениях. Постановка по книге Энн Файн «Дневник кота-убийцы» выдержана в атмосфере 1960-х и сопровождается музыкой The Beatles.

Спектакль «Джек» (12+) – 18:00. Тёплая комедия о семье, которая пытается справиться с личными трудностями и сохранить близость.

Театр кукол

Спектакль «Жизель» (16+) – 19:00. Новая сценическая история знакомого балета о любви Жизели и таинственных вилисах.

ДК «Приокский»

Концерт «Опора. Ответственность. Защита» (0+) – 16:00. Праздничный концерт ко Дню отца объединит песни и танцы о папах, семье и родном доме. На сцене выступят творческие коллективы и солисты ДК «Приокский. Вход свободный.

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