Зеленский пригрозил Европе 20 млн беженцев в случае поражения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предупреждением в адрес европейских стран, заявив о риске возникновения нового масштабного миграционного кризиса. По его словам, в случае военного поражения Украины в страны Евросоюза могут направиться до 20 миллионов граждан, сообщает агентство РИА Новости.

Выступая на полях саммита Европейского союза в Брюсселе, украинский лидер обозначил демографические риски, с которыми может столкнуться Европа.

«А что будет, если мы падем? Сколько тогда? Не знаю. В Европу приедут 20 миллионов украинцев… Для меня это совершенно очевидно», — цитирует Зеленского информационное агентство.

Заявление прозвучало на фоне уже существующего давления на миграционные системы европейских стран. Опубликованные в июне данные Евростата свидетельствуют, что в 2025 году государства ЕС, несмотря на активные дискуссии об ужесточении миграционной политики и борьбе с нелегальной миграцией, зарегистрировали почти 670 тысяч новых заявлений на предоставление убежища. Кроме того, более 683 тысяч новых статусов временной защиты было предоставлено именно гражданам Украины.

По данным Организации Объединенных Наций, с конца февраля 2022 года Украину покинули около 6,8 миллиона жителей. ООН отмечает серьезные демографические сдвиги: некоторые регионы страны обезлюдели, произошел массовый отток молодежи, а внутри страны остались преимущественно люди пожилого возраста.

При этом в конце февраля 2026 года украинский Центр экономической стратегии опубликовал собственные данные, согласно которым число граждан Украины, выехавших из страны с начала конфликта, достигло 5,6 миллиона человек, что заметно ниже оценок ООН.