В Солотче 17 октября откроют обновленную тропу Паустовского с «ожившим» писателем

В посёлке Солотча Рязанской области завершили благоустройство тропы Паустовского, которая является одной из самых известных достопримечательностей региона. Проект был реализован в рамках программы поддержки местных инициатив.

Главным новшеством обновлённого маршрута стал интерактивный информационный стенд «Паустовский — гений места». Терминал, оснащённый искусственным интеллектом, позволяет «ожившему» образу Константина Паустовского рассказывать посетителям о истории тропы и её достопримечательностях. Кроме того, стенд имеет функцию фотосъёмки, которая даёт возможность запечатлеть моменты путешествия.

На тропе также появились новые элементы инфраструктуры. Для отдыха гостей установлены уютные беседки, а современное освещение обеспечивает комфортное передвижение в любое время суток.

Официальное открытие проекта «Тропа Паустовского» пройдет 17 октября в 12:00. В тот же день, в 13:15, у отеля «Лесной бункер» стартует бесплатная пешеходная экскурсия по обновлённой тропе, которая продлится полтора часа. Необходима предварительная регистрация.