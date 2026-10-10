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Политика

Киев ждут новые проблемы? Эксперт считает, что всё будет значительно хуже

Алексей Самохин
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Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов считает, что удары по энергетической инфраструктуре Украины станут более масштабными и систематическими. По его прогнозу, в ближайшие недели ситуация с электроснабжением Киева может существенно ухудшиться, а под угрозой окажутся и объекты в западных регионах страны.

Кнутов отметил, что российские удары направлены в том числе на мосты, линии электропередачи и другие элементы инфраструктуры, от которых зависит снабжение столицы электричеством. Перебои с энергоснабжением отражаются на работе предприятий военно-промышленного комплекса и городского транспорта.

Эксперт полагает, что дальнейшие атаки будут носить систематический характер. Он описал предполагаемую тактику так: после каждого восстановления повреждённых объектов могут последовать новые удары.

По оценке Кнутова, это способно усилить экономические трудности Украины. 

Отдельное внимание эксперт уделил западной части страны. По его словам, 9 октября реактивные беспилотники «Герань» впервые атаковали Ивано-Франковск. Кнутов считает, что появление новых средств поражения расширяет возможности для ударов по удалённым объектам.

В частности, он упомянул беспилотники «Герань-5» и новую модификацию ракет «Искандер». По оценке эксперта, дальность последних может достигать примерно тысячи километров. Это позволит поражать цели на большей части территории Украины.

Из-за этого украинские власти вынуждены перемещать военные предприятия и другие объекты на запад страны, а затем, по мере расширения географии атак, рассматривать размещение части производств за рубежом.

Кнутов считает, что положение с энергоснабжением украинской столицы будет ухудшаться. По его прогнозу, через две-три недели или немного позже значительная часть инфраструктуры, обеспечивающей Киев электроэнергией, может выйти из строя.

Эксперт объяснил предполагаемое усиление российских ударов развитием военных технологий и ускорением их внедрения в производство. По его словам, новые беспилотники способны развивать скорость около 900 километров в час, что создаст дополнительные трудности для украинской системы противовоздушной обороны.

«Казалось бы, что такая большая страна, с такой неповоротливой экономикой будет заниматься внедрением разработок по полгода, а то и по году, но оказалось, что на это у нас теперь уходит месяц-два, а то и меньше. Это говорит о гибкости структуры, и о том, что технологический рывок, который был нам так необходим, совершён», — цитирует Кнутова «МК»

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