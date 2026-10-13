В Рязанской области скорректировали правила продажи топлива

Губернатор Рязанской области Павел Малков утвердил поправки к временному порядку продажи топлива на автозаправочных станциях региона. Документ был опубликован 13 октября на сайте газеты «Рязанские ведомости» и вступает в силу с момента подписания.

Новые правила исключают действие системы «чет-нечет» для следующих категорий:

Льготные категории населения: граждане, имеющие право на внеочередное обслуживание в торговых точках на основании Указа Президента РФ от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» и других нормативных актов.

Специальный и социальный транспорт: автомобили экстренных служб, коммунальных и дорожных организаций, силовых ведомств, школьные автобусы и общественный транспорт.

Система продажи топлива, основанная на четности или нечетности последних цифр регистрационного знака автомобиля, была введена в регионе с 28 августа 2026 года. Ее цель — упорядочить движение автомобилей и сократить очереди на АЗС.

Для снижения неудобств для жителей во время действия ограничений на некоторых автозаправочных станциях областного центра работают волонтеры.