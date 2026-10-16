В Елатьме восстановили работу ливневой канализации

В поселке Елатьма завершена модернизация системы ливневой канализации, которая играет ключевую роль в отводе дождевых и талых вод с нескольких улиц. Исправная работа этого объекта важна для комфорта местных жителей.

Ремонтные работы потребовали значительных усилий со стороны коммунальных служб. Старая труба не справлялась с растущей нагрузкой, а часть трубопровода была засыпана грунтом и мусором в результате многолетней эксплуатации.

Несмотря на сложности, бригада специалистов успешно выполнила задачу. Они провели тщательную промывку всей системы, устранив многолетние засоры и иловые отложения. Для повышения надежности системы были проложены новые участки трубопроводов, заменившие поврежденные участки.

Модернизация ливневой канализации принесет значительную пользу поселку. Емкость системы значительно увеличилась, что снизило риск подтоплений дворов и дорог.