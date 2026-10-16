В Рязани 26 октября откроется новый беговой центр ВФЛА

26 октября в Рязани в Центральном парке культуры и отдыха состоится открытие нового бегового центра, который был создан при поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Этот день станет настоящим праздником спорта для жителей всех возрастов.

Организаторы мероприятия подготовили насыщенную и увлекательную программу. Центральным спортивным событием станет семейный забег на 1 километр, который предоставит возможность горожанам испытать свои силы в непринужденной атмосфере.

Помимо спортивных мероприятий, в парке пройдет торжественная церемония открытия. В рамках церемонии состоится закладка капсулы времени. Также посетители смогут принять участие в акции по озеленению территории и записать свои мечты на интерактивной карте целей и желаний.

Чтобы создать праздничное настроение, на территории парка будет работать фудкорт и звучать музыка. Особенным событием для детей и взрослых станет возможность сделать фотографии с официальным талисманом мероприятия — рысью.

Вход в парк и участие в основных мероприятиях открытия бесплатны. Для участия в семейном забеге нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://xn--90acchca0dewt5b8cg.xn--p1ai/otkryitie-czentrov/10-oktyabrya-ryazan/

Участие лиц младше 14 лет возможно в сопровождении законных представителей.

Возрастное ограничение 0+.