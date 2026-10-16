Общество

Павел Малков встретился с участниками третьего потока программы «СВОй бизнес»

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с участниками третьего потока федеральной программы «СВОй бизнес». Эта инициатива направлена на поддержку предпринимательских инициатив ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Глава региона отметил, что именно Рязанская область стала первым субъектом Российской Федерации, где был реализован этот проект. Инициатива была запущена в прошлом году Комиссией Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которую возглавляет Павел Малков.

Программа активно поддерживается партией «Единая Россия», Корпорацией МСП и общественной организацией «ОПОРА РОССИИ». В настоящее время проект охватывает уже 54 региона страны. По словам губернатора, обучение прошли около полутора тысяч человек, половина из которых уже открыли или успешно развивают собственные бизнесы. Важную роль в этом процессе играет цифровая платформа МСП.РФ, которая позволяет получать поддержку онлайн из любой точки страны.

На заключительном дне очного интенсива Павел Малков подчеркнул высокую эффективность программы. «Программа помогает участникам СВО, ветеранам и членам их семей начать своё дело. Сегодня заключительный день очного интенсива. Вы узнали много нового, приобрели полезные контакты. Бизнес-менторы поделились с вами опытом. Надеюсь, что все это в дальнейшем даст хорошие результаты, тем более итоги двух первых потоков уже позволяют это уверенно подтверждать. Участники первых потоков сейчас успешно развивают свои проекты – это конкретные, живые, реально работающие дела. За каждым из них стоит человек, его личная история и решение», — сказал губернатор. Он также отметил, что обучение является лишь первым шагом на пути к успешному выходу на рынок.

В третьем потоке программы в Рязанской области участвуют 20 человек. 16 октября они успешно защитили свои бизнес-проекты. В дальнейшем участников ждут встречи с экспертами бизнес-школы «Сколково» и Высшей школы экономики для разработки поэтапных стратегий развития. Кроме того, Агентство развития бизнеса Рязанской области запустило шестимесячную программу наставничества, в рамках которой опытные предприниматели будут оказывать поддержку новичкам.

В двух предыдущих потоках программы в регионе обучались 24 участника СВО и 12 членов их семей.

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