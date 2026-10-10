Павел Малков принял участие в дизайн-сессии по цифровым технологиям

Губернатор Рязанской области Павел Малков стал участником дизайн-сессии «Современные цифровые технологии для государственного управления». Площадкой для мероприятия выступило пространство Сбера в рязанском филиале Национального центра «Россия». Встреча отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В дизайн-сессии приняли участие заместители Председателя Правительства региона, руководители областных министерств и ведомств, а также представители муниципалитетов. Организатором выступил Сбер — в рамках соглашения с Правительством Рязанской области, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Документ предусматривает внедрение цифровых решений и сервисов на базе искусственного интеллекта.

Павел Малков отметил, что ИИ уже прочно вошел в повседневную работу как полезный инструмент.

«ИИ помогает специалистам повышать производительность по многим направлениям. Он дает возможность упростить и автоматизировать огромное количество рутинных функций, – сказал Павел Малков. – Продолжаем углубленно прорабатывать эту тему. Каждый должен уметь пользоваться нейросетями, а в каждом ведомстве должны появляться проекты с применением искусственного интеллекта. Главное – делать это грамотно и в меру».

Управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка Ирина Амирова подчеркнула:

«Искусственный интеллект уже сегодня помогает государственному управлению работать быстрее и эффективнее. Наша задача – не ограничиваться обсуждением, а вместе с командой Правительства региона найти те процессы, где ИИ даст заметный и измеримый результат. Для Сбера это часть большой работы: мы развиваем искусственный интеллект и помогаем регионам по всей стране превращать технологии в работающие сервисы».

Эксперты Сбера познакомили участников с текущими трендами развития искусственного интеллекта в России и мире, а также продемонстрировали практические сценарии применения технологий в госуправлении.

Собравшимся представили инструменты для анализа рабочих процессов — они помогают выявлять проблемные зоны и ускорять обработку документов. Среди решений — программные роботы для типовых операций и речевые технологии, распознающие речь и автоматически формирующие протоколы совещаний.

Отдельно обсудили возможности видеоаналитики для контроля благоустройства, строительства и состояния дорог, а также применение ИИ в здравоохранении.

В практической части участники опробовали инструменты искусственного интеллекта для решения повседневных задач госслужащих, включая анализ больших документов и правовых актов. Затем в командах определили перспективные направления применения ИИ в разных отраслях и подготовили свои предложения.