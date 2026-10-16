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Новости России

Басков остановил юбилейный концерт из-за конфуза на сцене

Никита Рязанцев
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Народный артист России Николай Басков был вынужден остановить юбилейный концерт из-за конфуза, произошедшего с ним на сцене, пишет «МК».

Мероприятие, приуроченное к его 50-летию, прошло на «Live Арене» в Москве. Певец несколько раз менял образ во время концерта. В какой-то момент он вышел на сцену в красном костюме.

На неловкую ситуацию обратил внимание его коллега Алексей Чумаков.

«Стоп. Просто Чумаков мне сказал, что я вышел с расстегнутой ширинкой», — обратился Басков к музыкантам, чтобы они перестали играть.

Затем исполнитель пошутил, что из-за волнения у него «все вываливается». Зрители   поддержали Николая овациями. Вскоре концерт продолжился.

В шоу приняли участие Филипп Киркоров, Лариса Долина, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Валерия, SHAMAN, Полина Гагарина, Сергей Лазарев. Концерт сопровождался выступлением симфонического оркестра под руководством Юрия Медяника.

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