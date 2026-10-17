Даниил Винтер. Фото из группы ФК «Полимер» в VK
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Футболист Даниил Винтер из Барнаула погиб в 24 года на руках одноклубника

Никита Рязанцев
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Нападающий футбольного клуба «Полимер» Даниил Винтер погиб в ДТП, когда возвращался в Барнаул из Бийска, пишет «Алтайский спорт».

Трагедия произошла вечером 15 октября на Чуйском тракте под Троицким. По предварительной версии, автомобиль, которым управлял 24-летний форвард, занесло на скользкой трассе и ударило об отбойник.

«Находившийся за рулем Даниил получил травму головы и скончался на руках у друга и товарища по команде Егора Паршакова», — говорится в статье.

Пассажир получил травмы, но отказался от госпитализации.

Винтер успел поиграть за барнаульское «Динамо», «Торпедо» (Миасс), Носту (Новотроицк). Его отличали внушительные габариты — почти двухметровый рост, а также высокая результативность.

Прощание с Даниилом состоится 17 октября в Барнаульском крематории. В воскресенье игроки «Полимера» выйдут на финальный матч Кубка Алтайского края с горноалтайским «Спартаком»с траурными повязками.

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