Во время экспертизы обнаружилась пропажа украшений блогера Лерчек

Специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте выяснили о недостаче браслета Bulgari и часов Rolex, которые изъяли во время обыска у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным МВД, во время следственных действий по делу о выводе из России денег на счета нерезидентов часть материальных ценностей не приобщили к расследованию в качестве доказательств и хранили с нарушениями.

Это привело к утрате ценностей на сумму около 14,4 миллиона рублей. Следователь Никита Тулупов был обвинен в превышении должностных полномочий, но затем прокуратура закрыла дело.

«Следователь направил ювелирные украшения на экспертизу в Российский федеральный центр судебной экспертизы <…>. Эксперты собрали комиссию и во время вскрытия конверта обнаружили недостачу браслета и часов, весь процесс записывался на камеру», — заявил источник.

По данным новостного агентства, во время обыска в доме Чекалиной изъяли 22 комплекта ювелирных изделий от известных брендов, таких как Graff, Van Cleef & Arpels и Cartier. Среди них были браслеты, серьги, ожерелья, а также часы от брендов Chopard, Rolex и Cartier.

Гагаринский суд Москвы в конце июля приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в 763,5 миллиона рублей по делу о выводе более 250 миллионов в ОАЭ.

Приговор пока не вступил в силу. Его обжаловали как защита, так и прокуратура. Точная дата рассмотрения дела в апелляционном порядке пока не определена.