Фото из запрещённой в России соцсети
Новости России

Во время экспертизы обнаружилась пропажа украшений блогера Лерчек

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте выяснили о недостаче браслета Bulgari и часов Rolex, которые изъяли во время обыска у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным МВД, во время следственных действий по делу о выводе из России денег на счета нерезидентов часть материальных ценностей не приобщили к расследованию в качестве доказательств и хранили с нарушениями.

Это привело к утрате ценностей на сумму около 14,4 миллиона рублей. Следователь Никита Тулупов был обвинен в превышении должностных полномочий, но затем прокуратура закрыла дело.

«Следователь направил ювелирные украшения на экспертизу в Российский федеральный центр судебной экспертизы <…>. Эксперты собрали комиссию и во время вскрытия конверта обнаружили недостачу браслета и часов, весь процесс записывался на камеру», — заявил источник.

По данным новостного агентства, во время обыска в доме Чекалиной изъяли 22 комплекта ювелирных изделий от известных брендов, таких как Graff, Van Cleef & Arpels и Cartier. Среди них были браслеты, серьги, ожерелья, а также часы от брендов Chopard, Rolex и Cartier.

Гагаринский суд Москвы в конце июля приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в 763,5 миллиона рублей по делу о выводе более 250 миллионов в ОАЭ.

Приговор пока не вступил в силу. Его обжаловали как защита, так и прокуратура. Точная дата рассмотрения дела в апелляционном порядке пока не определена.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Футболист Даниил Винтер из Барнаула погиб в 24 года на руках одноклубника
Следующая статья
Актрису Доротенко из «Брата» нашли в тяжелом состоянии в день 95-летия
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Басков остановил юбилейный концерт из-за конфуза на сцене

Народный артист России Николай Басков был вынужден остановить юбилейный...
Новости России

Тело погибшего в египетском отеле 11-летнего ребенка из России не отдают родителям

Вечером, после ужина, мальчик качался в гамаке на территории отеля. Внезапно он упал на газон, где находился электрический кабель, проложенный без каких-либо предупреждающих знаков. В результате ребенок получил смертельный удар током.
Политика

Политолог рассказал, чем Трамп ответит Зеленскому за удар по НПЗ в Рязани

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «МК» объяснил, какими мерами президент США Дональд Трамп может ответить на действия Киева.
Происшествия

Генерал рассказал, откуда ВСУ запускали БПЛА для атаки на Рязань 15 октября

Генерал-майор добавил, что большинство беспилотников уничтожают еще на подлете к цели.
Политика

Зеленский всех обманул? Названа неожиданная версия отключение Starlink на Украине

«Военная хроника» рассматривает две версии ограничений Starlink на Украине: возможное давление со стороны США и использование ситуации Киевом в политических целях.
Темы
Новости России

Священник объяснил, как правильно молиться за пропавших, как Усольцевы

Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка священник Максим Портнов рассказал...
Новости России

На Кубани охранник спустил питбулей на детей, рыбачивших на частном водоеме

В Краснодарском крае врачи борются за жизнь 12-летнего мальчика,...
Новости России

Актрису Доротенко из «Брата» нашли в тяжелом состоянии в день 95-летия

Продюсер Вячеслав Смородинов рассказал в эфире ток‑шоу «Пусть говорят»...
Новости России

Футболист Даниил Винтер из Барнаула погиб в 24 года на руках одноклубника

Нападающий футбольного клуба «Полимер» Даниил Винтер погиб в ДТП,...
Новости России

В Волжском похоронили как неопознанную девушку, замороженную в холодильнике

В Волжском похоронили как неопознанную 21-летнюю Алексу Чередникову, тело...
Новости России

В ОП рассказали, чем отцовский капитал будет отличаться от материнского

Отцовский капитал, который могут ввести в России, будет отличаться...
Новости России

Басков остановил юбилейный концерт из-за конфуза на сцене

Народный артист России Николай Басков был вынужден остановить юбилейный...
Новости России

Эксперт рассказал, из какой страны БПЛА могли атаковать Ленобласть

Украинские военные могли запустить дроны, пытавшиеся атаковать Ленинградскую область,...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье