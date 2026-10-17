На Кубани охранник спустил питбулей на детей, рыбачивших на частном водоеме

В Краснодарском крае врачи борются за жизнь 12-летнего мальчика, получившего тяжелые травмы при нападении бойцовских собак, пишет «КП».

Резонансный случай произошел недавно в Курганинске на территории частного водоема, известного как «Колхозные пруды». Школьник и его приятель пришли туда, чтобы порыбачить. Как уточнило издание, подростки заплатили за это некой женщине 500 рублей.

«Однако, по предварительным данным, охранник территории не был поставлен в известность о посетителях и зачем-то спустил на детей четырех питбулей», — говорится в публикации.

По словам близких семьи, 12-летний парень оттолкнул друга в кусты и принял на себя удар агрессивных животных. Отец пострадавшего заявил, что хозяева даже не пытались остановить псов. Их пришлось отгонять приехавшим медикам.

Пострадавшего доставили в больницу Краснодара, где его ввели в искусственную кому. Родственники уточнили, что мальчик находится на грани жизни и смерти. Хирурги уже провели сложную операцию на голове. Теперь его ждет изнурительная реабилитация.

Охранника территории отправили в следственный изолятор, расследование продолжается.