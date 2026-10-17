Лидия Доротенко в фильме «Сумка инкассатора». Фото: www.kino-teatr.ru
Новости России

Актрису Доротенко из «Брата» нашли в тяжелом состоянии в день 95-летия

Никита Рязанцев
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Продюсер Вячеслав Смородинов рассказал в эфире ток‑шоу «Пусть говорят» на Первом канале, что актрису Лидию Доротенко обнаружили в тяжелом состоянии в день 95-летия.

По его словам, артистки, сыгравшей запоминающуюся эпизодическую роль в фильме «Брат», не было ни дома, ни на «Ленфильме», где они трудится долгие годы. В поисках приняли участие ее коллеги и неравнодушные петербуржцы. Вскоре женщину удалось найти.

«Я не буду стесняться и как‑то это облагораживать. От нее просто шел зловонный запах. Это ничего страшного — она пожилая женщина. Я хочу попросить помощи и привлечь внимание к ситуации: у нее очень неприглядный вид. Шея грязная до подбородка», — заявил Смородинов.

Продюсер отметил, что впечатление от встречи с актрисой оказалось особенно болезненным для тех, кто помнит Доротенко неунывающей, добродушной и отзывчивой женщиной.

Ее двоюродный брат Анатолий Торопов, объяснил, что проблема отчасти кроется в характере артистки. Она крайне самостоятельна и зачастую отказывается принимать помощь. Два года назад ее госпитализировали в психиатрическую клинику. Поводом стало заявление девушки, снимавшей у нее комнату. Она заявила о признаках деменции у Лидии Ивановны.

Доротенко сыграла в таких популярных фильмах и сериалах, как «Полосатый рейс», «Морфий», «Мы из будущего», «Тайны следстия», «Ментовские войны».

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