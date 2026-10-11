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Общество

Россиянам назвали размер минимальной зарплаты в 2027 году

Алексей Самохин
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Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году планируют увеличить до 28 935 рублей в месяц. Прожиточный минимум при этом составит 20 227 рублей. Такие параметры предусмотрены проектом федерального бюджета на 2027–2029 годы, сообщил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

О планируемом размере МРОТ РИА Новости рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, в 2026 году минимальная зарплата составляет 27 093 рубля, поэтому в следующем году показатель увеличится на 6,8%.

Эксперт пояснил, что рост МРОТ связан с ожидаемым увеличением средних зарплат в стране. При повышении заработков пропорционально увеличивается и установленный государством минимальный уровень оплаты труда.

Как изменятся МРОТ и прожиточный минимум

Согласно проекту бюджета, в 2027 году минимальный размер оплаты труда достигнет 28 935 рублей в месяц. Прожиточный минимум увеличится на 6,8% — до 20 227 рублей.

Антон Силуанов заявил, что повышение МРОТ поможет ускорить рост заработков работников с невысокими доходами. По словам министра, власти намерены выполнить задачу президента по увеличению минимальной зарплаты до 35 тысяч рублей к 2030 году.

На какие выплаты влияет МРОТ

Минимальный размер оплаты труда — это установленная государством нижняя граница зарплаты. Работодатель не вправе платить сотруднику, полностью отработавшему норму рабочего времени и выполнившему трудовые обязанности, меньше установленного минимума.

От МРОТ зависят не только минимальные заработки. Этот показатель учитывают при определении некоторых выплат по больничным листам и пособий по беременности и родам для женщин с небольшим страховым стажем или низким доходом.

Кроме того, от минимального размера оплаты труда зависят льготные страховые взносы для предприятий малого и среднего бизнеса.

Повышение прожиточного минимума, в свою очередь, позволит увеличить социальные выплаты и пособия, размер которых рассчитывают исходя из этого показателя.

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