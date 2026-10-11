Павел Малков поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Губернатор Рязанской области Павел Малков обратился к работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в их профессиональный праздник.

Глава региона отметил, что в области растут посевные площади и развивается животноводство, несколько лет подряд регион ставил рекорды по урожаю, а по объёмам производства пищевых продуктов входит в двадцатку лидеров страны. За этими результатами стоит труд более 23 тысяч человек, работающих в агропромышленном комплексе.

Малков также сообщил, что меры господдержки расширяются, а по программе комплексного развития сельских территорий строятся социальные объекты и обновляется инфраструктура.