В Солотча 14 октября отключат воду

Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» сообщило о проведении плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения. В среду, 14 октября, подача холодной воды будет временно приостановлена для жителей поселка Солотча.
Работы на водопроводе запланированы с 10:00 до 12:00. Водоснабжение будет прекращено по следующим адресам: ул. Мещерская, д. 24, д. 24/1, д. 24/2, д. 24/3, д. 24/4, д. 24/5, д. 24/6, д. 24/7, д. 24/8, д. 24/9, д. 24/10, д. 24/11.
Коммунальные службы рекомендуют жителям указанных адресов заранее сделать необходимые запасы воды для бытовых нужд.