В Рязанской области уничтожили три очага дикорастущей конопли

В Рязанской области в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2026», направленной на борьбу с распространением наркотиков растительного происхождения, сотрудники полиции совместно с муниципальными антинаркотическими комиссиями ликвидировали три очага дикорастущей конопли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Участки произрастания наркосодержащих растений были выявлены в ходе обследования территории региона. Очаги обнаружили в Ухоловском (100 квадратных метров), Рязанском (50 квадратных метров) и Кораблинском (10 квадратных метров) муниципальных округах. Экспертиза ЭКЦ УМВД России по Рязанской области подтвердила, что изъятые растения каннабиса являются наркосодержащими.

Чтобы предотвратить заготовку злоумышленниками сырья для изготовления запрещённых веществ, заросли конопли уничтожили. Общая площадь ликвидированных очагов составила 160 квадратных метров.