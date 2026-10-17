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Политика

Климов объяснил, зачем США нужны дата-центры в России

Алексей Самохин
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США испытывают растущую потребность в электроэнергии и ищут возможности для создания совместных дата-центров с Россией. Об этом «Абзацу» рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов.

По его мнению, технологическое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном возможно, если оно будет строиться на равноправных условиях и отвечать национальным интересам России.

Климов связал интерес американской стороны с увеличением энергопотребления дата-центров. По его словам, за последние десять лет потребность США в электричестве значительно выросла, а существующие энергетические возможности страны испытывают серьезную нагрузку.

«США находятся на пределе своих энергетических возможностей, потребность в энергии за 10 лет кратно возросла из-за дата-центров. Они жрут электричество в огромных количествах. Американцы пытаются уйти в энергоизбыточную РФ, чтобы развиваться, не утяжеляя ситуацию у себя дома. Нам нужно быть аккуратными, чтобы это сотрудничество было исключительно равноправным», — заявил депутат.

Возможное создание совместных центров обработки данных потребует тщательной проверки нормативной базы. Климов обратил внимание на российские требования к хранению персональных данных граждан: такая информация должна оставаться на серверах, расположенных на территории страны.

Поэтому технологические инициативы необходимо оценивать не только с экономической точки зрения. Они должны соответствовать российскому законодательству и не противоречить национальным интересам.

При этом депутат пока не спешит давать окончательную оценку перспективам сотрудничества. По его словам, для этого необходимо изучить экономическое обоснование инициатив и документы, которые определят условия реализации проектов.

«Пока это лишь рассуждения на уровне поиска общего языка. Любое сотрудничество лучше его отсутствия, если оно приносит пользу. Я выскажу окончательное мнение, только когда увижу экономические основания и проекты документов», — добавил Климов.

О переговорах Москвы и Вашингтона по созданию дата-центров ранее сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он выступил на международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2026» и рассказал, что стороны обсуждают совместные проекты в этой сфере.

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