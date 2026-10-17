Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков и Оксана Лут обсудили развитие селекционного семеноводства в Рязанской области

Олеся Чугунова
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Губернатор Рязанской области Павел Малков и Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут совершили рабочую поездку в Кораблинский округ. В рамках визита они открыли селекционно-семеноводческий центр ГК «Русская Аграрная Группа» и оценили работу местного агротехкласса.

В мероприятии также приняли участие вице-губернатор Александр Шаститко, региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов, глава Кораблинского округа Нина Объедкова, генеральный директор ООО «Русская Аграрная Группа» Юрий Сандин, сотрудники центра, руководители муниципалитетов и сельхозпредприятий.

Оксана Лут поздравила участников с открытием объекта и отметила его значимость для достижения целей доктрины продовольственной безопасности: «Развитие селекционного семеноводства сейчас для всей страны является одной из ключевых задач. В рамках доктрины продовольственной безопасности мы должны достичь показателя в 75% по обеспеченности семенами отечественной селекцией. Селекционный центр «Русской Аграрной Группы» – это один из вкладов в достижение этой цели. По итогам прошлого года мы приблизились к 70%, этот комплекс даст дополнительную прибавку в наши общие показатели по стране по зерновым и зернобобовым, которые здесь планируется подрабатывать и дальше отправлять на поля». Министр также высоко оценила результаты компании по производительности, урожайности и продуктивности скота.

Павел Малков выразил признательность Минсельхозу России и инвестору за поддержку инновационного направления в регионе, подчеркнув ценность вложений в науку, технологии и кадры. По его словам, новый центр открывает дополнительные возможности для рязанских аграриев, создает рабочие места и укрепляет продовольственную безопасность страны:

«В этом центре объединены наука и практика. Фактически, здесь и будет начинаться жизнь нового урожая. Каким он будет – это во многом зависит от качества семян. Инновационная работа таких центров сегодня очень важна. Мы избавляемся от зависимости от внешних поставок и создаем собственную современную базу высокопродуктивных сортов пшеницы, ячменя, гороха, сои. Это продовольственная безопасность нашей страны. С учетом всех новых вызовов это стратегический приоритет».

Гости осмотрели семенной завод, зерносушилку и очистительную башню. Производительность центра составляет 43 000 тонн семян в год, его задача — формирование фонда оригинальных семян отечественных сортов и обеспечение качественным материалом предприятий группы и аграриев региона и соседних областей ЦФО. Сейчас в центре трудятся около 50 человек.

Кроме того, Павел Малков и Оксана Лут посетили агротехнологический класс Кораблинской школы №2, открытый по федеральному проекту «Кадры в АПК». Класс создан совместно с РГАТУ имени П.А. Костычева и «Русской Аграрной Группой»: помещение отремонтировали и оснастили современным оборудованием. Делегация ознакомилась с лабораторией растениеводства, зоной с симулятором трактора и цифровым микроскопом, а также пообщалась с учениками и педагогами. Всего в регионе действуют 33 агротехкласса на базе 12 школ, к концу 2027 года их число планируется увеличить до 50.

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