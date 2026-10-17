Суд поможет 75-летнему рязанцу вернуть деньги, похищенные мошенниками

Житель Рязанского округа обратился к областному прокурору Дмитрию Коданеву с жалобой на действия мошенников. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Выяснилось, что в мае 2026 года злоумышленники позвонили 75-летнему мужчине и под предлогом проверки денежных средств на подлинность завладели его сбережениями. Местный житель, выполнявший роль курьера, получил от пенсионера 800 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), материалы направлены в суд. В ходе следствия обвиняемый частично возместил ущерб в размере 200 тысяч рублей.

Для взыскания оставшейся суммы прокурор района направил в суд соответствующий иск. Похищенные у пожилого рязанца средства будут возвращены через судебное разбирательство.