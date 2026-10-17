На улице Есенина открылась новая ярмарка выходного дня

В Рязани стартовала еженедельная ярмарка выходного дня. Новая точка расположилась перед бывшим кинотеатром «Ока» по адресу ул. Есенина, 80/1. Теперь каждую субботу здесь можно купить свежие и качественные продукты.

В первый день работы, 17 октября, свою продукцию представили 40 предприятий и фермерских хозяйств. Среди товаров — мясо и молочные продукты, хлеб и выпечка, полуфабрикаты, колбасы, овощи, фрукты, рыба, а также мёд и продукты пчеловодства. Площадка позволяет поддержать местных производителей и приобретать продукты напрямую у поставщиков.

Тем, кто хочет принять участие в ярмарке или получить консультацию, стоит обратиться в отдел проектной и выставочной деятельности Минсельхоза по телефону 8 (4912) 21-08-90.

Идея создать ярмарку в центре города принадлежит активным жителям: во время прямой линии с губернатором Рязанской области они предложили организовать ярмарку выходного дня в Советском районе. Инициативу реализовали при участии Министерства сельского хозяйства Рязанской области, региональной Торгово-промышленной палаты, администрации города Рязани и руководства торгово-выставочного центра «Ока».