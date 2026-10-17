В Рязанской области наградили специалистов дорожного хозяйства

Накануне Дня работников дорожного хозяйства в Рязанской области состоялось чествование специалистов отрасли. Заместитель Председателя Правительства региона Павел Супрун, действуя от имени Губернатора Павла Малкова, поздравил дорожников с профессиональным праздником и вручил им заслуженные награды. К церемонии присоединилась и министр транспорта и автомобильных дорог области Антонина Черских.

Благодарности и почётные грамоты были удостоены сотрудники дорожных предприятий и профильных ведомств, отличившиеся добросовестным трудом, высоким профессионализмом и весомым вкладом в развитие транспортной инфраструктуры региона.

«За каждым километром построенной или отремонтированной дороги стоят ежедневный труд и высокая квалификация работников отрасли. Наша главная задача — строить качественные и безопасные дороги, которые будут служить людям долгие годы», — подчеркнул Павел Супрун.

Отдельные слова признательности прозвучали в адрес ветеранов дорожной отрасли, чей опыт и преданность профессии заложили основу для дальнейшего развития дорожного хозяйства Рязанской области.