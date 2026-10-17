В Рязани иномарка врезалась в «Газель» на Московском шоссе

На Московском шоссе в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовой «Газели». По словам очевидца, иномарка врезалась в заднюю часть грузовика. Об этом сообщает «Топор | Новости Рязань».

По предварительным данным, столкновение произошло в потоке движения — легковой автомобиль допустил наезд на заднюю часть грузового транспортного средства. Информация о причинах ДТП и возможных пострадавших уточняется.

Официальных комментариев от правоохранительных органов и экстренных служб по факту аварии пока не поступало. Обстоятельства происшествия устанавливаются.