1260 рязанцев обратились в приемное отделение ОКБ за неделю

За прошедшую неделю в приемное отделение областной клинической больницы обратилось 1260 рязанцев. Планово госпитализированы 475 человек, экстренно приняты 385, амбулаторную помощь получили 400.

Чаще всего пациенты обращались с острыми нарушениями мозгового кровообращения (инсульт) и острым коронарным синдромом (инфаркт). В список распространенных причин также вошли черепно-мозговые травмы, острый живот (аппендицит, язва, гастрит и другие) и переломы.

Медики напоминают о важности своевременного обращения за помощью при появлении тревожных симптомов.