В Рязанской области устранили незаконную свалку старых шпал

В Рязанской области ликвидировали несанкционированное складирование отслуживших деревянных и железобетонных шпал. Как сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры, нарушения выявили в ходе надзорной проверки.
Установлено, что на земельном участке, арендованном ОАО «РЖД», отходы размещались вблизи железнодорожных путей прямо на открытом грунте. Площадка не была оборудована должным образом, а также отсутствовали средства защиты от загрязнения окружающей среды.
По результатам проверки транспортный прокурор внёс представление руководителю Рязанской дистанции пути. После вмешательства надзорного органа свалку полностью убрали.