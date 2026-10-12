Мощи Матроны Московской доставлены в храм Пронского района

В Покровский храм села Тырново Пронского района привезли ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Торжественная встреча святыни состоялась сегодня, и уже в первые часы к раке устремились верующие не только из самого села, но и из окрестных населенных пунктов.

У жителей и гостей Пронского района есть возможность приложиться к святыне в течение недели, с 12 по 19 октября, по следующему графику:

12 октября: до 19:00;

с 13 по 18 октября: ежедневно с 8:00 до 19:00;

19 октября: с 9:00 до 13:00.

На все время пребывания святыни в храме ежедневно совершаются молебны. Верующие могут присоединиться к соборной молитве:

12 октября в 17:30;

13 октября в 10:00 и 13:00;

14 октября в 13:00 и 17:30;

с 15 по 17 октября в 10:00 и 17:30;

18 октября в 13:00 и 17:30.

Завершится пребывание святыни 19 октября. В этот день в 12:00 состоится прощальный молебен, а в 13:00 пройдут торжественные проводы ковчега с мощами.