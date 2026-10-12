Мощи Матроны Московской доставлены в храм Пронского района

В Покровский храм села Тырново Пронского района привезли ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Торжественная встреча святыни состоялась сегодня, и уже в первые часы к раке устремились верующие не только из самого села, но и из окрестных населенных пунктов.
У жителей и гостей Пронского района есть возможность приложиться к святыне в течение недели, с 12 по 19 октября, по следующему графику:
- 12 октября: до 19:00;
- с 13 по 18 октября: ежедневно с 8:00 до 19:00;
- 19 октября: с 9:00 до 13:00.
На все время пребывания святыни в храме ежедневно совершаются молебны. Верующие могут присоединиться к соборной молитве:
- 12 октября в 17:30;
- 13 октября в 10:00 и 13:00;
- 14 октября в 13:00 и 17:30;
- с 15 по 17 октября в 10:00 и 17:30;
- 18 октября в 13:00 и 17:30.
Завершится пребывание святыни 19 октября. В этот день в 12:00 состоится прощальный молебен, а в 13:00 пройдут торжественные проводы ковчега с мощами.