Новые учебники по истории получили школы Рязанской области. Что в них изменилось

В пятницу, 16 октября, в Доме общественных организаций в Рязани обсудили новые единые учебники по истории и обществознанию, а также просветительские проекты Российского военно-исторического общества. Во встрече участвовали представители региональной и городской власти, сферы образования и общественных организаций, а также учителя истории и журналисты.

Работу над единой линейкой учебников начали в 2013 году. К подготовке материалов привлекли учёных и педагогов из разных регионов страны. Сейчас в неё входят учебники по истории России для 6–11-х классов и всеобщей истории для 5–11-х классов.

Как отметил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Рязанской области Сергей Филимонов, главная задача авторов заключалась в создании единой системы исторических знаний.

«По сути, речь идёт о создании целостной, непротиворечивой системы исторического знания, которая должна быть доступна каждому гражданину нашей страны», — сказал он.

Раньше школы могли использовать учебники разных авторов, поэтому подходы к изложению одних и тех же исторических событий порой различались. Единая линейка призвана обеспечить общий подход к преподаванию предмета. При этом при подготовке материалов учитывали школьную программу и возраст учеников.

Отдельно на встрече остановились на региональной истории. В России продолжается работа над учебниками, посвящёнными истории отдельных субъектов страны. В ней участвуют авторские коллективы из разных регионов. Рязанские историки представляли свои разработки на окружных конференциях. Прежде чем получить статус государственного, каждый региональный учебник должен пройти федеральную экспертизу, лицензирование и верификацию.

На пресс-конференции также рассказали об обновлении курса обществознания. С 1 сентября 2026 года ученики 9-х и 10-х классов занимаются по новым учебникам. Издание для 11-го класса планируют подготовить к 1 сентября 2027 года.

«Курс обществознания стал более практикоориентированным», — отметил Сергей Филимонов.

Помимо учебников, школьники и учителя могут пользоваться дополнительными материалами на портале «История.РФ». Там собраны видеолекции, статьи, исторические документы, карты и презентации.

«Если вы зайдёте, посмотрите, то останетесь надолго. Очень много интересного», — рассказал Филимонов о возможностях портала.

По его словам, ежегодно ресурс посещают около 40 миллионов человек, а общее количество просмотров материалов превысило 150 миллионов.

В этом году Российское военно-историческое общество совместно с Министерством просвещения подготовило на портале специальный раздел для учителей и учеников. В нём собрано более 40 тысяч дополнительных материалов к учебникам по истории и обществознанию.

«Всего в разделе сегодня собрано более 40 тысяч подготовленных, проверенных материалов. Среди них 2 422 видео, 1 686 аудиоматериалов, 13 690 терминов, 185 исторических документов и 516 презентаций к параграфам учебников», — сообщил Сергей Филимонов.

На портале также работает исторический календарь с датами и событиями, который может пригодиться школьникам при подготовке к экзаменам и тестам. В статьях указано примерное время чтения, чтобы пользователи могли заранее оценить, сколько времени займёт знакомство с материалом.

К настоящему времени все школы Рязанской области бесплатно получили новые учебники. По словам участников встречи, многие учителя положительно оценивают внедрение единой линейки и поддерживают общий подход к преподаванию истории.