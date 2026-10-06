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Культура и события

В Рязани провели торжественную церемонию открытия филиала НЦ «Россия»

Дарья Петухова
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В понедельник, 5 октября, в Рязани состоялось торжественное открытие филиала Национального центра «Россия». Церемония прошла под названием «Время быть вместе». Присоединиться к праздничной программе мог любой желающий, вход был свободным.

Церемония началась с флагового шествия от Рязанской ВДНХ до филиала Национального центра «Россия». В нем приняли участие более 400 человек. Среди них были представители творческих коллективов, студенты, участники «Движения Первых», сотрудники филиала НЦ «Россия», а также курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и Академии ФСИН.

После шествия гости собрались у главной сцены, где продолжилась праздничная программа.

К рязанцам обратился заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин. Он зачитал обращение президента Владимира Путина:

«Отмечу, что на выставке ярко представлены современные достижения области. В регионе успешно реализуются востребованные инициативы в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, экологии и туризма».

В обращении также отмечалось богатое историческое и культурное наследие Рязанской области и ее вклад в развитие страны. По словам президента, филиал должен стать просветительской площадкой, где будут проходить деловые и творческие встречи.

О новом филиале также рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков. Он отметил, что это первый подобный центр в Центральном федеральном округе и четвертый в стране:

«У нас теперь есть замечательная площадка для разных форумов, выставок, презентаций, мероприятий, вообще для любых крупных культурных мероприятий. Это место для школьников, для студентов, для специалистов из самых разных сфер и направлений».

Губернатор также отметил, что территория вокруг филиала продолжит развиваться, а сам центр должен стать одной из точек притяжения в Рязани и частью маршрута «Рязань пешеходная».

На открытие в Рязань приехала генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Она приняла участие в торжественной передаче символа филиала — буквы «О». По традиции НЦ «Россия» при открытии филиала букву оформляют с учетом особенностей региона. На рязанском варианте изобразили грифона-феникса с герба города.

Передавая символ губернатору Павлу Малкову, Наталья Виртуозова поблагодарила команду за работу над филиалом:

«Просто мурашки по коже, насколько получилось, знаете, по-родному. Поэтому спасибо огромное вам и вашей команде».

После официальной части для гостей началась концертная программа. На сцене выступили рязанские творческие коллективы, а курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова представили творческие и спортивные номера.

В концерте также приняли участие NANSI & SIDOROV, Вахтанг, Московский государственный академический театр танца «Гжель», Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В.

Главным хедлайнером вечера стала Татьяна Куртукова. Певица исполнила известные песни «Матушка», «Одного» и «Алёшенька».

Завершилась программа световым шоу на фасаде филиала НЦ «Россия». Мэппинг был посвящен истории России и вкладу Рязанской области в развитие страны.

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