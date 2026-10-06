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Культура и события

Тысячи рязанцев спели «Матушку» на открытии НЦ «Россия»

Дарья Петухова
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В понедельник, 5 октября, в Рязани состоялось торжественное открытие филиала Национального центра «Россия». Он стал первым в Центральном федеральном округе и четвёртым в стране.

Центр планируют использовать как площадку для выставок, образовательных программ, лекций, культурных и других мероприятий. Здесь уже представлена экспозиция об истории, культуре, науке и промышленности Рязанской области.

На открытие приехали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Рязанцев также поздравил президент России Владимир Путин. Его приветствие зачитал Максим Орешкин.

Подробнее об открытии филиала НЦ «Россия» в Рязани читайте в нашем материале.

А главным подарком для гостей стала большая творческая программа. Хедлайнером вечера выступила Татьяна Куртукова, знакомая слушателям по песням «Матушка», «Родники» и другим композициям.

Холодный октябрьский вечер не помешал рязанцам дождаться выступления певицы. Когда Татьяна вышла на сцену, зрители дружно подпевали ей, а «Матушку» и другие известные песни исполняли уже практически все присутствующие.

Особенно много среди гостей было тех, кто пришёл на концерт с собственными рисунками и плакатами. Как рассказала Татьяна Куртукова, она часто получает от зрителей такие творческие подарки на своих выступлениях, забирает их с собой и бережно хранит.

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