Футболисты «Рязани» обыграли «Шумбрат»

Футболисты «Рязани» одержали важнейшую победу во Второй лиге. На домашнем стадионе подопечные нового тренерского штаба взяли верх над саранским «Шумбратом». Единственный мяч в матче забил Арсений Прокуроров.
Эта виктория стала очередным подтверждением возрождения команды во втором круге первенства: после смены тренерского штаба рязанцы демонстрируют стабильный результат и включились в борьбу за медали.
Сейчас «Рязань» претендует на бронзу и опережает белгородский «Салют» на два очка. В оставшихся турах команде нельзя терять очки — любая осечка может стоить места на пьедестале.
Следующий матч проведут 25 октября в Хабаровске против дублирующего состава армейского клуба.
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