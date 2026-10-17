Футболисты «Рязани» обыграли «Шумбрат»

Футболисты «Рязани» одержали важнейшую победу во Второй лиге. На домашнем стадионе подопечные нового тренерского штаба взяли верх над саранским «Шумбратом». Единственный мяч в матче забил Арсений Прокуроров.

Эта виктория стала очередным подтверждением возрождения команды во втором круге первенства: после смены тренерского штаба рязанцы демонстрируют стабильный результат и включились в борьбу за медали.

Сейчас «Рязань» претендует на бронзу и опережает белгородский «Салют» на два очка. В оставшихся турах команде нельзя терять очки — любая осечка может стоить места на пьедестале.

Следующий матч проведут 25 октября в Хабаровске против дублирующего состава армейского клуба.

Возрастное ограничение 0+