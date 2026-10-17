Борис Ясинский рассказал о ходе озеленения улицы Есенина и территории у Дворца Первых

В Рязани продолжается масштабная кампания по озеленению городских территорий. Очередным этапом стала улица Есенина, где на участке от улицы Грибоедова до Театральной площади высадили более полутора сотен новых деревьев. Об этом сообщил глава администрации Рязани Борис Ясинский.

По его словам, после благоустройства Воскресенского сквера, лесопарка, парка у Черезовских прудов и сквера на улице Грибоедова городские службы перешли к озеленению улицы Есенина. Здесь будут расти липы, декоративные яблони и ели. В посадке деревьев приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков, волонтёры, активисты общественных объединений и представители различных учреждений.

Особое внимание при благоустройстве уделили территории у Дворца Первых. Как отметил Борис Ясинский, это место пользуется популярностью у рязанцев, поэтому в дополнение к восстановленному фонтану здесь создают красивую зелёную зону. На участке высадили ели, декоративный можжевельник и сирень.

Он также поблагодарил всех, кто принял участие в озеленении города, за неравнодушие и помощь. В начале следующей недели будет скорректирован план работ по озеленению и определены места для посадки деревьев и кустарников.