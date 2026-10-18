Синоптики рассказали о погоде на 18 и 19 октября

Сегодня, 18 октября, температура воздуха в городе составляет +17 градусов. Небо ясное, ветер отсутствует. Атмосферное давление держится на уровне 751 мм ртутного столба, влажность воздуха — 61%.
Текущий день порадует горожан теплом. Днем ожидается ясная погода, к вечеру температура опустится. Ночью небо останется безоблачным, столбики термометров покажут около +11 градусов.
Завтра, 19 октября, синоптики прогнозируют похолодание. Ночью температура понизится до +11 градусов, а днем не превысит +12 градусов. Ветер сменит направление на северо-восточное и усилится до 3,3 м/с. Атмосферное давление повысится до 756 мм рт. ст.