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Общество

Павел Малков сообщил об уничтожении БПЛА над Рязанской областью

Олеся Чугунова
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Над территорией Рязанской области был сбит один вражеский БПЛА. Об этом проинформировал губернатор региона Павел Малков.

По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 17 октября до 08:00 18 октября российские военные уничтожили 1 015 беспилотников противника. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

В Рязанской области режим беспилотной опасности действовал с 22:36 17 октября до 03:55 18 октября.

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